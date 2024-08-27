Letonya Savunma Bakanı Sprūds: Kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi gerekiyor

Letonya Savunma Bakanı Andris Sprūds, kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sprūds, sosyal medya platformu X’ten bugün yaptığı açıklamada bu adım için en uygun vaktin 2028 olabileceğini ifade etti. Savunma Bakanı, bugün Letonya basınında yayımlanan röportajında da kadınlara zorunlu askerlik çağrısı yaptı.

Zorunlu askerliği kadınları kapsayacak şekilde genişletmenin “bugün ya da yarın” gerçekleşmeyeceğinin altını çizen Sprūds, bu yolda siyasi ve teknik engellerin olduğunu vurguladı.

Letonya Savunma Bakanı, “2028’e kadar konunun kamuoyunda tartışılması, askerlik altyapısının iyileştirilmesi, kadınlara özel malzeme ve ekipman sağlanması gerektiğini” söyledi.