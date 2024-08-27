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        Haberler Dünya Letonya Savunma Bakanı Sprūds: Kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi gerekiyor | Dış Haberler

        Letonya Savunma Bakanı Sprūds: Kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi gerekiyor

        Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından zorunlu askerliği tekrar yürürlüğe sokan Letonya'da kadınların da orduya alınması gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:19
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        Letonya'da kadınlara zorunluk askerlik gündemde
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        Letonya Savunma Bakanı Andris Sprūds, kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi gerektiğini söyledi.

        Sprūds, sosyal medya platformu X’ten bugün yaptığı açıklamada bu adım için en uygun vaktin 2028 olabileceğini ifade etti. Savunma Bakanı, bugün Letonya basınında yayımlanan röportajında da kadınlara zorunlu askerlik çağrısı yaptı.

        Zorunlu askerliği kadınları kapsayacak şekilde genişletmenin “bugün ya da yarın” gerçekleşmeyeceğinin altını çizen Sprūds, bu yolda siyasi ve teknik engellerin olduğunu vurguladı.

        Letonya Savunma Bakanı, “2028’e kadar konunun kamuoyunda tartışılması, askerlik altyapısının iyileştirilmesi, kadınlara özel malzeme ve ekipman sağlanması gerektiğini” söyledi.

        Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı Şubat 2022’de başlattığı savaşın ardından Avrupa ülkeleri savunma becerilerini güçlendirmeye hız verdi. Kadınları askere almayı planladığını duyuran Danimarka, Norveç ve İsveç’le birlikte bunu gerçekleştiren üçüncü Avrupa ülkesi olma yolundaydı.

        NATO ülkesi olan Letonya da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından zorunlu askerliği tekrar yürürlüğe sokmuştu. Baltık ülkesi, 2028’e kadar asker sayısını 4 bine çıkarmayı hedefliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Letonya
        #zorunlu askerlik
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