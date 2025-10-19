Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Levent Mercan: Elimden gelenin en iyisini yaparım - Fenerbahçe Haberleri

        Levent Mercan: Elimden gelenin en iyisini yaparım

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Elimden gelenin en iyisini yaparım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 23:01 Güncelleme: 19.10.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Elimden gelenin en iyisini yaparım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPARIM"

        İşte Levent Mercan'ın açıklamaları:

        "Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antreman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet...

        Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor