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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Leverkusen Emiliano Buendia'yı kiraladı! - Futbol Haberleri

        Leverkusen Emiliano Buendia'yı kiraladı!

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Aston Villa'dan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:50
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        Leverkusen'den hücuma takviye!
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        Bayer Leverkusen, Martin Terrier'in uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yaptı.

        Alman ekibi, Aston Villa'dan Emiliano Buendia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Buendia, sezon sonuna kadar Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyecek.

        Aston Villa'da bu sezon 20 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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