Leyla Bilginel'den örnek davranış

Ünlü oyuncu Leyla Bİlginel oğlu Kayra, annesi ve iki yeğeniyle Yalıkavak'ta bir koyda kamp kurdu. Bilginel, denizden çıktıktan sonra oğlu Kayra ve annesi ile kamp yaptıkları alandaki çöpleri toplayarak diğer tatilcilere örnek oldu