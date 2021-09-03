Bir Eflatun Film projesi olarak 2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun 8 yıl aradan sonra geri döndü. Yeni sezonuyla Exxen'de yayınlanan dizinin senaryosu ilk 3 sezonunda olduğu gibi yine Burak Aksak'a ait. Dizinin yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapıyor.

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON KONUSU NE?

Kendi çölünde kaybolan Mecnun 8 yılın ardından mahalleye döner. Fakat mahalle artık eskisi gibi değildir. Sadece mahalle değildir değişen, evinde bile tanıdık yüzler yoktur artık ve eğer bir şeyler yapmazsa ellerinden gidecektir evleri de. Bu kez “Ben bu oyunu kurarım!” diye yolan çıkan Mecnun mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bilmediği bir şey vardır, bu mücadele onu Leyla ile ortak kaderinin ortasına bırakır.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay - Mecnun

Serkan Keskin - İsmail Abi

Ahmet Mümtaz Taylan - İskender

Osman Sonant - Yavuz

Cengiz Bozkurt - Erdal Bakkal

Köksal Engür - Sakallı Dede

Deniz Işın - Yeni Leyla