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Leyla ile Mecnun yeniden başladı! Leyla ile Mecnun oyuncuları kim, konusu ne? İşte gerçek isimleri

Türk dizi tarihinin fenomen dizilerinden Leyla İle Mecnun 8 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Yayınlandığı süre boyunca ve sonrasında geniş kitleler tarafından izlenen Leyla ile Mecnun dizisi dijital yayın platformu Exxen'de bu gece ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki, Leyla ile Mecnun oyuncuları kim, konusu ne? İşte gerçek isimleri

Leyla ile Mecnun yeniden başladı! Leyla ile Mecnun oyuncuları kim, konusu ne? İşte gerçek isimleri

Bir Eflatun Film projesi olarak 2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun 8 yıl aradan sonra geri döndü. Yeni sezonuyla Exxen'de yayınlanan dizinin senaryosu ilk 3 sezonunda olduğu gibi yine Burak Aksak'a ait. Dizinin yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapıyor.

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON KONUSU NE?

Kendi çölünde kaybolan Mecnun 8 yılın ardından mahalleye döner. Fakat mahalle artık eskisi gibi değildir. Sadece mahalle değildir değişen, evinde bile tanıdık yüzler yoktur artık ve eğer bir şeyler yapmazsa ellerinden gidecektir evleri de. Bu kez “Ben bu oyunu kurarım!” diye yolan çıkan Mecnun mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bilmediği bir şey vardır, bu mücadele onu Leyla ile ortak kaderinin ortasına bırakır.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay - Mecnun
Serkan Keskin - İsmail Abi
Ahmet Mümtaz Taylan - İskender
Osman Sonant - Yavuz
Cengiz Bozkurt - Erdal Bakkal
Köksal Engür - Sakallı Dede
Deniz Işın - Yeni Leyla

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