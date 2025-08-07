LGS 1. nakil sonuç tarihi: LGS 1. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 Ağustos tarihinde başlayan LGS 1. nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erdi. Belirtilen tarih aralığında tercih başvurularını tamamlayan adaylar, LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2. nakil tercih başvuruları başlayacak. Peki, "LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS 1. nakil tercih sonuçları için geri sayım başladı. 4-6 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan tercihlerin ardından, 1. nakil sonuçları için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler, 4 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 6 Ağustos 2025 tarihinde sona erdi.
LGS 1. nakil sonuçları 8 Ağustos Cuma günü açıklanacak.
LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.
LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.