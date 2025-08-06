LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu! İşte 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Ardından nakil süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlıı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin iki dönem hâlinde yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda LGS 1. nakil başvuruları 4 Ağustos'ta başladı ve 6 Ağustos'ta sona erecek. Peki, LGS 1. nakil tercihleri nasıl yapılır? MEB takvimi ile lise ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS 1. nakil sonuç tarihi...
LGS tercih sonuçları 4 Ağustos’ta açıklandı. İlk yerleştirmelerde öğrencilerden yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleştirildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS nakil süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. LGS 1. nakil başvuruları için süreç sona ererken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, lise ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB takvimi ile 2025 LGS 1. nakil sonuç tarihi!
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler, 4 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 6 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.
MEB takvimine göre LGS 1. nakil sonuçları 8 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.
LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.