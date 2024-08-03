LGS nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil başvuruları 2 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Gözler sonuç tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'na dönerken, bir yandan LGS boş kontenjanların ne zaman ilan edileceği de merak ediliyor. İşte, 2024 LGS 2. nakil sonuç ve boş kontenjanların açıklanacağı tarih...