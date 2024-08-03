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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS boş kontenjan kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

        LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS boş kontenjanla ne zaman ilan edilecek?

        LGS süreci devam ediyor. İlk nakil sürecinde istediği okula giremeyen öğrenciler ikinci nakil döneminde yeniden şansını denedi. Öğrenciler tarafından nakil sonuçları beklenirken, boş kontenjanların ilan edileceği tarih de açıklandı. İşte, 2024 LGS nakil tarihleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:48
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        LGS nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil başvuruları 2 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Gözler sonuç tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'na dönerken, bir yandan LGS boş kontenjanların ne zaman ilan edileceği de merak ediliyor. İşte, 2024 LGS 2. nakil sonuç ve boş kontenjanların açıklanacağı tarih...

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        LGS 2. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alındı. Sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

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        2024 LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

        İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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