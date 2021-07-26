Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS 2021 adaylarının ilgiyle takip ettiği tercih dönemleri araştırılıyor. İşte ilk yerleşmede herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi tarihlerini derledik.

2021 LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 LGS yerleştirme işlemleri 05-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Lise için tercih yapan binlerce öğrencinin merakla beklediği 2021 LGS Yerleştirme Sonuçları bugün açıklandı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının 6 Eylül 2021 tarihinde başlaması Planlanıyor. 1. Nakil Tercihleri ve 2. Nakil tercihleri için belirlenen tarihler LGS adaylarıyla paylaşıldı.

2021 LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil

Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması : 9-13 Ağustos 2021