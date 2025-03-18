LGS 2025 başvuru tarihleri belli oldu: MEB kılavuzu ile LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte LGS başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca Haziran ayında düzenlenecek sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 LGS başvuru kılavuzu ve sınav tarihi hakkında detaylar…
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bu yıl, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek. Geri sayım sürerken 2025 LGS başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. 2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile LGS başvuru tarihleri netleşti. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden başvurulur? İşte detaylar…
2025 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Kılavuzda resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDEN BAŞVURULUR?
LGS başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
Sınava katılım isteğe bağlı olacak.
2025 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek.
SINAVIN KAPSAMI
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.
GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
SINAV İÇERİĞİ VE SÜRESİ
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.