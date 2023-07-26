LGS lise nakil tarihleri: 2023 lise nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih yerleştirme sonuçları 24 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Yaşanan gelişmenin ardından lise nakil başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. LGS yerleştirmelerinde nakiller, iki dönem şeklinde yapılmaktadır. Peki, "LGS lise nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte 2023 LGS lise nakil tarihleri...
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise nakil tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, lise nakil başvurularının başlayacağı tarihi kamuoyunun bilgisine sundu. Böylelikle 1. Ve 2. lise nakil başvuru tarihleri açıklık kazanmış oldu. Peki, "2023 LGS lise nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte LGS lise nakil başvuru tarihleri...
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü açıkladı
Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek
2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
LGS yerleştirme birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.