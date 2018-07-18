2018 LGS tercih işlemleri tamamlanması ile birlikte tercih sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Yerleştirildiği liseyi merak eden milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 lise tercih sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

2018 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak. 6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

30 Temmuz 2018 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 10-14 Eylül 2018 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması 10-14 Eylül 2018 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması 16 Eylül 2018 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS SINAV PUANLARIYLA LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Liseye sınav puanı ile kayıt olmak isteyen, sınav puanı ile tercih yapmak isteyen öğrenciler için,

1- Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.

3- Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.

SINAVSIZ LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Sınava girmeden yada sınav puanı ile değilde sınavsız liseye kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıtlarında kriter ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş…

1- Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

2- Yerel Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülür.

3- Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır.

4- Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenir.

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