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LGS ne zaman? Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika genelge

Liseye Giriş Sınavı, ortaokul son sınıf yani sekizinci sınıf öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, LGS 2021 ne zaman? Merak edilen soru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen genelge ile cevabını buldu. İşte, 2021 LGS tarihi...

LGS ne zaman? Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika genelge

LGS ne zaman? Liseye girecek ortaokul on sınıf öğrencilerinin merakla beklediği soru nihayet cevabını buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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