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LGS 2021 mart ayı örnek soruları ve cevap anahtarı özellikle şu saatlerde sık araştırılan konulardan birisi olarak ön plana çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını internet sitesi üzerinden erişime açtı. İşte LGS 2021 mart ayı örnek soruları ve cevap anahtarı...

LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

SORU VE CEVAP ANAHTARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçtiğim aylarda öğrencilerin istifadesine sunulan örnek soru kitapçığının 4'üncüsü bugün yayımlandı.

Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Mart ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar sekizinci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 15'e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek sınava kadar her ay yayımlanmaya devam edecek. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı. 2021 yılında LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

LGS DENEME SINAVLARI HT AKADEMİDE

LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB),Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı 81 ilde merkezî sınav puanı, sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı.

Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı. LGS kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreç başlatıldı. 2021 yılında, 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

LGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Resmi, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

LGS KONULARI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen LGS'nin konuları şöyle belirlenmişti:

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, LGS sınav giriş belgeleri öğrencinin kayıtlu olduğu okul müdürlüklerinden verilecek. Merkezi sınav giriş belgelerinini imzalı ve mühürlü olarak alınması gerekiyor.

Öğrenciler ayrıca e-Okul sistemi üzerinden sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekler.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.