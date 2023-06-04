Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. İki oturumda düzenlenen sınavda ilk olarak sözel oturum yapıldı. 11.30'da başlayan sayısal oturum da 12.50 itibarıyla bitecek ve LGS sınavı sona erecek. Bu noktada, "LGS soruları zor muydu kolay mıydı?" sorusun da sınavın ardından yanıt bulacak. İşte LGS sınav soru yorumları ile ilgili detaylar...