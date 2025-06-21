LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav maratonu sona erdi. Türkiye genelinde on binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen iki oturumlu sınavın ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarını belirlenen takvim doğrultusunda açıklayacak ve öğrenciler sonuçlarını MEB'in Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. İşte ayrıntılar...
LGS heyecanı sona erdi, şimdi tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi! 2025 yılında yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının iki oturumu da geride kalırken, sınavda ter döken binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velileri büyük bir merakla "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. MEB, sınav takvimine göre sonuçları kamuoyuyla paylaşacak; öğrenciler sonuçlarını elektronik sistem üzerinden öğrenebilecek. İşte merak edilenler...
LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.
LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.