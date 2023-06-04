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LGS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2023 LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 4 Haziran 2023 Pazar günü ülke genelinde uygulandı. 8. sınıf öğrencileri hayallerindeki liseyi kazanabilmek için sınavda ter döktü. Sınavın ardından LGS soruları ve cevapları ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. Öğrencilerin gözleri "LGS soruları ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte MEB 2023 LGS sayısal-sözel soru ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...

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  • LGS soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS soruları ve cevap anahtarı sözel-sayısal kitapçığı görüntüle

    LGS için beklenen gün geldi çattı. Tüm sene boyunca iyi bir lise kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan 8. sınıf öğrencileri bugünkü sınavda ter döktü. Yurt genelinde milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavın ardından en çok araştırılan konulardan biri de LGS soruları ve cevapları oldu. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 LGS (sözel ve sayısal) soru ve cevap anahtarı hakkında bilgiler...
  • LGS soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS soruları ve cevap anahtarı sözel-sayısal kitapçığı görüntüle

    LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. 
  • LGS soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS soruları ve cevap anahtarı sözel-sayısal kitapçığı görüntüle

    LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınavın ardından 4 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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