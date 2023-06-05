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MEB LGS sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı! İşte LGS soru ve cevapları görüntüleme ekranı:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı LGS, Pazar günü gerçekleştirildi. Öğrencilerin lisesini belirleyecek olan sınav hakkında arama motorlarında araştırılan, "LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

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  • LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MEB LGS sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? LGS soru ve cevapları PDF görüntüle

    Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav pazar günü Türkiye genelinde tamamlandı. 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı sınav sonuçları 26 Haziran'da belli olacak. Bu kapsamda öğrenciler, girdikleri sınavın sağlamasını yapmak ve sonuç tahmininde bulunabilmek için arama motorlarında, "MEB LGS sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? LGS soru ve cevapları görüntüleme ekranı" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
  • LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MEB LGS sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? LGS soru ve cevapları PDF görüntüle

    LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    LGS merkezî sınavı soru ve cevap anahtarları, http://meb.gov.tr internet sitesinde yayımladı.

    LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
  • LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MEB LGS sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? LGS soru ve cevapları PDF görüntüle

    2023 LGS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

    Sınava giren öğrenciler meb.gov.tr adresinden resmi olarak yayınlanan cevap anahtarına ulaşabilir. Öğrenciler sırasıyla sözel bölümden Türkçe 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil (ingilizce) 10 sorularının doğru yanıtlarını sayfanın en aşağı kısmından görüntüleyebilir. İkinci bölüm olan sayısal cevap anahtarı da sözel bölümün altında bulunuyor. Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri oturumundan 20 sorunun cevap anahtarı yine bu bölümde yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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