LGS taban puanları 2025: İstanbul, İzmir, Ankara Anadolu Lisesi, Fen Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 14 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Merkezi sınavla öğrenci alacak liseler için 201 bin 405 kontenjan bulunuyor. 24 Temmuz'da sona erecek tercih sürecinde adaylar, başta LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Liseleri puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını gündemine aldı. İşte İstanbul, İzmir, Ankara Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek lisesi puanları...
Öğrenciler tarafından merakla beklenen tercih süreci başladı. 14 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri, 24 Temmuz tarihinde sona erecek. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Tercih kılavuzunun erişime sunulmasının ardından, gözler, 2025 LGS taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjan listesine çevrildi. İşte 2025 LGS taban puanları...
LGS TERCİHLERİ BAŞLADI!
14 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri 24 Temmuz tarihinde sona erecek.
LGS TABAN PUANLARI 2025
LGS 2025 taban puanları henüz açıklanmadı. Öğrencilerin puanları sınavın hemen ardından, hesaplamalarla şekillenmeye başlayacak. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.
Ancak öğrenciler 2025 taban puanlarını ve kontenjanlarını paylaşana kadar 2024 listesinden puanlara göz gezdirebilir.
LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Genel Yüzdelik Dilim: Bu dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir.
İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin yalnızca bulunduğu ildeki sıralamasını ifade eder.
Öğrencilerin tercihlerinde genellikle genel yüzdelik dilimi esas alınır. Ancak, yerel farklılıklar nedeniyle, il yüzdelik dilimi de tercih yapılacak okul hakkında bir fikir verebilir.
Örneğin;
Bir öğrencinin yüzdelik dilimi %10 ise, bu öğrenci sınava girenlerin %90’ından daha başarılı olmuş demektir.
LGS TERCiHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.