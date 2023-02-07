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LH Hormonu Görevi Nedir?

“LH hormonu görevi nedir” sorusunun cevabı oldukça nettir. LH, folikül uyarıcı hormon (FSH) ile birlikte ergenliğe ulaşıldığında her iki cinsiyette de üreme ve endokrin sistemlerini düzenleme işlevine sahiptir. Erkeklerde testislerde testosteron gibi steroid hormonlarının üretimini uyarır. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de LH hormonunun üretimi cinsel olgunlukla başlar. LH hormonu ne işe yarar diye merak ediyorsanız kadınlarda östrojenlerin (kadın hormonları) öncüleri olan yumurtalıklarda androjen üretimini uyarır. Aynı zamanda adet döngüsünün ortasında yumurtlamayı tetiklemekten sorumlu olan hormondur. O halde LH hormonu ne zaman düşer?

Adet döngüsünün ilk günlerinde LH çok düşük seviyelerdedir. Yumurtalık folikülleri geliştikçe ve ürettikleri östrojen seviyeleri arttıkça gelişen bu foliküllerde LH reseptörleri kendini göstermeye başlar. Salgılanan bu büyük miktardaki LH, yumurtanın dışarı atılmasını (yumurtlama) sağlar. Böylece gerekli progesteron üretilecektir.

LH Hormonu Kaç Olmalı?

LH hormonu kaç olmalı diye incelemeden önce bu testlerin yapılma nedenleri bilinmelidir. Kadınlarda bu testler genellikle şu amaçlarla kullanılır:

Kısırlığın nedenini öğrenmek

Ne zaman yumurtladığınızı ve hamile kalma olasılığınızın en yüksek olduğu zamanı öğrenmek

Düzensiz veya durmuş adet dönemlerinin nedenini öğrenmek

Menopoz veya perimenopoz başlangıcını bulmak (Menopoz, bir kadının hayatında adet dönemlerinin durduğu ve artık hamile kalamayacağı zamandır. Genellikle 50 yaş civarında başlar. Perimenopoz, menopozdan önceki geçiş dönemidir. Birkaç yıl sürebilir. LH testi bu geçişin sonuna doğru yapılabilir.)

Erkeklerde bu testler genellikle şu amaçlarla kullanılır:

Kısırlığın nedenini öğrenmek

Düşük sperm sayısının nedenini öğrenmek

Düşük cinsel isteğin nedenini öğrenmek

Kadında olması gereken değerler aşağıdaki gibidir.

Yumurtlamadan önce (foliküler faz): 2 ila 6 mIU/ml.

Yumurtlama sırasında: 2 ila 20 mIU/ml.

Yumurtlamadan sonra (luteal faz): 3 ila 8 mIU/ml.

Erkeklerin ise üreme yıllarında normal LH hormonu seviyeleri aralığı 1 ile 9 mIU/ml arasındadır. Günlük uygulamada, laboratuvarın kullandığı analitik tekniğe bağlı olarak bu referans değerlerin biraz değişebileceği dikkate alınmalıdır.

LH Hormonu Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Bir kadınsanız yüksek LH seviyeleri şu anlama gelebilir:

Yumurtlama yok: Doğurganlık çağındaysanız yumurtalıklarınızla ilgili bir sorununuz olduğuna işaret olabilir. Daha olgun bir kadınsanız bu menopoza girdiğiniz veya perimenopozda olduğunuz anlamına gelebilir.

Polikistik over sendromunuz (PKOS) var: Çocuk doğurma çağındaki kadınları etkileyen yaygın bir hormonal bozukluktur. Kadın kısırlığının ana nedenlerinden biridir.

Turner sendromu var: Kadınların cinsel gelişimini etkileyen genetik bir hastalıktır. Sıklıkla kısırlığa neden olur.

Erkekseniz yüksek LH seviyeleri şu anlama gelebilir:

Testisleriniz kemoterapi, radyasyon, enfeksiyon veya alkol kötüye kullanımı nedeniyle hasar görmüş olabilir.

Klinefelter sendromu var: Erkeklerde cinsel gelişimi etkileyen genetik bir hastalıktır. Genel olarak kısırlığa neden olur.

LH Hormonu Ne Zaman Düşer?

Düşük LH seviyeleri; hipofiz bezindeki bir bozukluğu, iştahsızlığı, yetersiz beslenmeyi veya stresi gösterebilir. Erkekseniz düşük testosteron seviyeleri ile birlikte anormal derecede yüksek LH seviyeleri, testislerin daha fazla testosteron yapmak için LH sinyaline yanıt vermediği anlamına gelebilir. Peki, LH hormonu nasıl düşürülür?

LH Hormonu Nasıl Düşürülür?

LH hormonunun yüksekliğinin tespiti halinde öncelikle neden kaynaklandığı belirlenmelidir. Ardından tedavi süreci başlatılır. Uzmanlar bunun için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesini, insülin direncinin düşürülmesini ve egzersiz yapılmasını önermektedir. Bu sayede LH hormonunun düşürülmesine katkıda bulunmanız mümkündür.

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