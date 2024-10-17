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        Haberler Müzik Liam Payne hayatını kaybetti

        Liam Payne hayatını kaybetti

        Eski One Direction şarkıcısı 31 yaşındaki İngiliz müzisyen Liam Payne hayatını kaybetti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 17.10.2024 - 01:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 01:08
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        Reuters'ın geçtiği habere göre; eski One Direction şarkıcısı 31 yaşındaki İngiliz müzisyen Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

        Yerel gazeteler La Nacion ve Clarin, polisin başkentin yeşil Palermo semtindeki otele, "uyuşturucu ve alkol etkisi altında olabileceği düşünülen agresif bir adam" ihbarıyla gelen acil çağrıya yanıt vermek üzere çağrıldığını bildirdi. Ambulans çalışanları, şarkıcının hayatını kaybettiğini doğruladı.

        LIAM PAYNE KİMDİR?

        Liam Payne, 29 Ağustos 1993 doğumlu İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Müzik kariyerine, 2010 yılında popüler müzik grubu One Direction'a katılmasıyla başladı. Grup, Simon Cowell'ın "The X Factor" yarışmasında bir araya geldi ve hızla dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. One Direction, "What Makes You Beautiful," "Story of My Life" ve "Drag Me Down" gibi birçok hit parça çıkardı ve milyonlarca hayran kazandı.

        2016 yılında grup, üyelerin solo kariyerlerine odaklanmak için ara vermeye karar verdi. Liam da bu süreçte solo müzik kariyerine adım attı. 2017 yılında "Strip That Down" adlı single'ı ile başarılı bir çıkış yaptı. Bu parça, dünya genelinde büyük bir ilgi gördü ve dijital platformlarda yüksek dinlenme sayısına ulaştı. Liam, müziğinde pop, R&B ve elektronik unsurları birleştiren bir tarz benimsemiştir.

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