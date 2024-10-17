Liam Payne hayatını kaybetti

Reuters'ın geçtiği habere göre; eski One Direction şarkıcısı 31 yaşındaki İngiliz müzisyen Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Yerel gazeteler La Nacion ve Clarin, polisin başkentin yeşil Palermo semtindeki otele, "uyuşturucu ve alkol etkisi altında olabileceği düşünülen agresif bir adam" ihbarıyla gelen acil çağrıya yanıt vermek üzere çağrıldığını bildirdi. Ambulans çalışanları, şarkıcının hayatını kaybettiğini doğruladı.

LIAM PAYNE KİMDİR?

Liam Payne, 29 Ağustos 1993 doğumlu İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Müzik kariyerine, 2010 yılında popüler müzik grubu One Direction'a katılmasıyla başladı. Grup, Simon Cowell'ın "The X Factor" yarışmasında bir araya geldi ve hızla dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. One Direction, "What Makes You Beautiful," "Story of My Life" ve "Drag Me Down" gibi birçok hit parça çıkardı ve milyonlarca hayran kazandı.