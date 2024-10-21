Liam Payne'in ölümü üzerine sanatçıların ruh sağlığını koruyacak yasa için imza kampanyası başlatıldı

Dağılan One Direction grubunun üyesi olarak henüz çocuk yaşta dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşen Liam Payne'in geçen hafta Buenos Aires kentinde kaldığı otelin üçüncü katından düşmesi, pek çok kişiyi ruh sağlığı konusunda harekete geçirdi.

Kampanyayı başlatanlar, "Liam Payne'in trajik ölümüyle ilgili son haberlerde, diğer birçokları gibi, eğlence endüstrisinin de sorumlu tutulması ve sanatçılarının refahından sorumlu olması gerekiyor. Yasa yapıcılardan, sektördeki sanatçıların ruh sağlığını koruyan yasalar oluşturmaları için ricada bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.