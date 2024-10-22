Liam Payne'in ön toksikoloji raporu çıktı: Kanında kokaine rastlandı

Soruşturmayı yürütenler, Payne'in otel odasında kırık nesneler ve mobilyalar arasında narkotik maddeler ile alkolün saçılmış olduğunu tespit ettiler. Bu durum, savcılığın Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığının neden olduğu bir kriz yaşadığını tahmin etmesine yol açtı.

Otopsi raporunda, Payne'in otel odasının balkonundan "yarı veya tam bilinç kaybı" halinde düşmüş olabileceği belirtildi.