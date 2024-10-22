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        Haberler Dünyadan Liam Payne'in ön toksikoloji raporu çıktı: Kanında kokaine rastlandı - magazin haberleri

        Liam Payne'in ön toksikoloji raporu çıktı: Kanında kokaine rastlandı

        Geçen hafta kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ön toksikoloji raporu çıktı. İngiliz şarkıcının kanında kokain tespit edildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:22
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        Geçen hafta Arjantin'in Buenos Aires kentinde, kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden eski One Direction grubu şarkıcısı Liam Payne'in ilk toksikoloji raporu çıktı.

        AP'ye konuşan bir Arjantinli yetkili, 31 yaşında hayata veda eden İngiliz şarkıcının vücudunda kokain tespit edildiğini açıkladı.

        Nihai toksikoloji sonuçlarının birkaç hafta sonra açıklanması beklenirken, ön toksikoloji raporunun, Payne'in kokaine maruz kaldığına dair kanıtlar öne sürdüğünü belirten yetkili, bu ilk sonuçların, öldüğünde kanında ne miktarda kokainin dolaşımda olduğuna dair doğru bir okuma sunmadığını vurguladı.

        Arjantin kamu savcılığı davayı soruşturuyor.

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        Öte yandan Payne'in otopsisi, ölümüne neden olan travmatik yaralanmaların otelin üçüncü katından düşmesiyle tutarlı olduğu sonucuna vardı. Savcılar olaya başka birinin karıştığı idiasını reddetti.

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        Soruşturmayı yürütenler, Payne'in otel odasında kırık nesneler ve mobilyalar arasında narkotik maddeler ile alkolün saçılmış olduğunu tespit ettiler. Bu durum, savcılığın Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığının neden olduğu bir kriz yaşadığını tahmin etmesine yol açtı.

        Otopsi raporunda, Payne'in otel odasının balkonundan "yarı veya tam bilinç kaybı" halinde düşmüş olabileceği belirtildi.

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        Yerel medyada yayınlanan, Payne'in otel odasından çekildiği iddia edilen fotoğraflarda, parçalanmış bir TV ekranı görülüyordu. Polis ayrıca Payne'in eşyaları arasında dağılmış halde çeşitli reçetesiz ilaçlar buldu.

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        Payne'in ölümünden kısa bir süre önce otel müdürünün 911 acil yardım hattını arayarak, agresif davranan, uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan bir misafiri ihbar ettiği öğrenilmişti.

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        Payne'in cenazesinin gelecek hafta ülkesi İngiltere'ye götürülmesi bekleniyor.

        #Liam Payne
        #toksikoloji
        #uyuşturucu
        #kokain
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