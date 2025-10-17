Habertürk
        Haberler Magazin Liam Payne, ölümünün birinci yılında anıldı

        Liam Payne, ölümünün birinci yılında anıldı

        Eski 'One Direction' üyesi Liam Payne, ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Payne, ölümünün birinci yılında hayranları tarafından hayatını kaybettiği otel önünde düzenlenen bir törenle anıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.10.2025 - 08:56 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:56
        Vefat ettiği yerde anıldı
        Eski 'One Direction' üyesi, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Payne, vefatının birinci yılında anıldı.

        Hayranları, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Liam Payne'in hayatını kaybettiği otel önünde anma etkinliği düzenledi.

        Otelin önünde toplanan kalabalık, Liam Payne anısına mum yaktı ve anı köşesi oluşturdu.

        Ölümünün ardından serveti açıklandı
        Ölümünün ardından serveti açıklandı Haberi Görüntüle
        #Liam Payne
