DAHA ERKEKSİ GÖRÜNMEK İÇİN

Dr. Saleena Zimri'ye göre; 20 ile 40 yaşlarındaki birçok kişi daha keskin yüz hatlarına sahip olmak için yanaklarından yağ aldırıyor. Özellikle de erkekler daha erkeksi görünmek için böyle bir yöntemi tercih ediyor. Fakat Zimri'nin bu konuda da bir uyarısı var. Ona göre bu tür bir operasyona kalkışmadan önce uzun vadeli sonuçları da düşünmek gerek. Çünkü yanak bölgesinden yağ aldırma her ne kadar erken bir dönemde kişiyi memnun etse de ilerleyen dönemde bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Yaşlandıkça yüz hacim kaybediyor ve bu da kemikli bir yüze sahip olan kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açıyor.