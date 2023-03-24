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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti

Bir süredir Kate Cassidy ile aşk yaşayan Liam Payne, son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çekti. Hayranları, Payne'nin sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değiştiğini ve yüzüne estetik yaptırdığını ileri sürüldü

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  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    ABD'den İngiltere'ye taşınan şarkıcı Liam Payne, bir süredir sosyal medya fenomeni Kate Cassidy ile aşk yaşıyor. 

    Liam Payne'in hayranları, Kate Cassidy'nin istediği şöhrete ulaşmak için onunla ilişki yaşadığını ileri sürse de şarkıcı bu yeni ilişkisinden çok memnun. Hatta Payne, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Eğer benimle param için birlikte oluyorsa bile bütün servetim ona feda" dediği Cassidy ile gayet mutlu görünüyor.
  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    Tüm bunların ardından sevgilisi Kate Cassidy ile Londra'daki bir restoran çıkışında görüntülenen Liam Payne, yüzündeki değişiklikle hayranlarının dikkatini çekti. 

    Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Liam Payne, yanaklarından yağ aldırdı. Bu yüzden de yüzündeki kemikler daha fazla görünür hale geldi.
  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    Liam Payne'in bu görüntüsü bazı hayranları tarafından "Sevgilisine daha iyi görünmek için kesinlikle bir operasyon geçirdi" iddialarının yayılmasına neden oldu. Hatta İngiltere'de magazin basını da bu durumu değerlendirdi ve estetik cerrahi konusunda uzmanlarla konuştu.
  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    Liam Payne'in yanak bölgesindeki yağları aldırdığı iddiaları aslında gösteri dünyasında giderek yükselen bir akımdan kaynaklanıyor. Bu operasyonla, kişinin yanak bölgesindeki yağlar alınıyor. Sonuç olarak kemikleri daha belirgin hale geliyor ve ortaya daha köşeli bir yüz çıkıyor.
  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    Liam Payne'in yanakları, kısa süre öncesine kadar daha dolgundu.
  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    Estetik uygulamalar konusunda uzman olan Dr. Saleena Zimri'ye göre Liam Payne de bu yönteme başvurmuş görünüyor. Hatta onun değerlendirmesine göre bununla da yetinmeyip çenesine de implant uygulaması yaptırdı.
  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    DAHA ERKEKSİ GÖRÜNMEK İÇİN

    Dr. Saleena Zimri'ye göre; 20 ile 40 yaşlarındaki birçok kişi daha keskin yüz hatlarına sahip olmak için yanaklarından yağ aldırıyor. Özellikle de erkekler daha erkeksi görünmek için böyle bir yöntemi tercih ediyor. Fakat Zimri'nin bu konuda da bir uyarısı var. Ona göre bu tür bir operasyona kalkışmadan önce uzun vadeli sonuçları da düşünmek gerek. Çünkü yanak bölgesinden yağ aldırma her ne kadar erken bir dönemde kişiyi memnun etse de ilerleyen dönemde bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Yaşlandıkça yüz hacim kaybediyor ve bu da kemikli bir yüze sahip olan kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açıyor.
  • Liam Payne, sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti - Magazin haberleri

    BİR ÇOCUK BABASI

    Öte yandan 'One Direction' grubuyla ünlenen Liam Payne, bir dönem şarkıcı Cheryl ile aşk yaşamıştı. Yaklaşık iki yıl kadar aşk yaşayan ikilinin, Bear Grey adında bir çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News

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