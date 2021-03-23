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Liberal Kambiyo Rejimi nedir? Liberal Kambiyo Rejimi hakkında

Liberal Kambiyo Rejimi nedir? Soruları Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. İşte Liberal Kambiyo Rejimi hakkında detaylar...

Liberal Kambiyo Rejimi nedir? Liberal Kambiyo Rejimi hakkında

Liberal Kambiyo Rejimi nedir? Merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından döviz kurlarındaki yüksek dalgalanma nedeniyle yaptığı açıklamada, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" dedi. Peki, liberal kambiyo rejimi ne anlama geliyor? İşte detaylar...

LİBERAL KAMBİYO REJİMİ NEDİR?

Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine kambiyo adı verilmektedir. Yani kambiyo para alım ve satımı ile ilgili işlemlere verilen addır. Kambiyo senedi ise kıymetli evrakların bütün özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yaptığımız açıklamaların tamamını içeren ve uygulamada en yaygın kullanılan evrak çeşididir. Kambiyo senedir, kanunen emre yazılı olarak düzenlenir, mutlaka hak bakımından bir para alacağını konu alır, ekonomik alanda çok etki ve işlem görür. Aynı zamanda kambiyo, Türk Ticaret Kanunu’nda da özel olarak düzenlenmiştir.

KAMBİYO SENEDİ ÇEŞİTLERİ

Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senedi çeşitleri şöyle düzenlenmiştir;

Poliçe

Bono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)

Çek

KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?

Bugün merak edilen diğer bir konu ise kambiyo vergisi oldu. Kambiyo vergisi, para üzerinden ya da kambiyo senetleri kapsamında yapılan bütün alım satım işleri ile beraber alınan vergilerin tamamına verilen isimdir. Kambiyo vergisi, her sene devlet bünyesinde değişkenlik gösteren oranlar üzerinden yüzdelik dilim belirlenerek alınır.

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