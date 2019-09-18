Liberya'da yatılı Kuran kursunda çıkan yangında en az 26 çocuk öldü

Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir yatılı Kuran kursunda çıkan yangında en az 23 çocuk yaşamını yitirdi.

Çok sayıda çocuğun hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor ve o çocukların da hayatlarını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediliyor.

Yangının, başkent Monrovia'nın kenar semtlerinden birindeki bir caminin bitişiğindeki Kuran kursunda çıktığı belirtiliyor.

Ülkenin Devlet Başkanı George Weah, paylaştığı Twitter mesajında "Dualarım Paynesville City'deki okul binasında dün gece çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklar ve aileleriyle. Aileler ve Liberya'nın tamamı için zor bir dönemdeyiz. Düşüncelerim bu acıyı yaşayanlarla" dedi.

https://twitter.com/GeorgeWeahOff/status/1174262960249851914

Reuters haber ajansına konuşan polis yetkilisi Moses Carter, "Yangın çıktığında çocuklar Kuran öğreniyordu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor" diye konuştu.

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