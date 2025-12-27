Libya Başbakanı Dibeybe: Soruşturmayı Türkiye ile işbirliği içinde yakından takip ediyoruz

Libya askeri heyetinin naaşlarının başkent Trablus'a ulaşmasının ardından Savunma Bakanlığında askeri tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'in de katıldığı törende konuşan Dibeybe, hayatını kaybeden askeri heyetin sadece askeri liderler değil, bilgelik, disiplin ve sorumluluk duygusuyla özdeşleşmiş devlet adamları olduğunu belirtti.

"Soruşturmanın son derece ciddiyet ve sorumlulukla devam ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde yakından takip ettiğimizi teyit ediyoruz." diyen Dibeybe, hayatını kaybeden askeri heyete Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır dileklerinde bulundu.

Dibeybe, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden törene katılan ve bu acı günde onlarla birlikte olan tüm yetkililere teşekkür etti.

Başkanlık Konseyi Başkanı hayatını kaybeden komutanların rütbelerini yükselterek onurlandırdı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de törende yaptığı konuşmada, Libya'nın en seçkin evlatlarından bir gruba veda ettiklerini dile getirdi.

Menfi, "Onları yeminlerine sadık, disiplinli adamlar olarak tanıyorduk. Onlar yüksek sesli adamlar değil, sağlam işlere sahip adamlardı. Sessizce çalıştılar, sorumluluk üstlendiler ve Allah'a, vatanlarına ve halklarına olan bağlılıklarını korudular. Karşılık olarak Libya'ya ait olma ve ona hizmet etme onurundan başka hiçbir şey istemediler." ifadelerini kullandı.