Libya Ankara'dan destek istiyor

AA / HABERTURK.COM

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH),Hafter güçlerine karşı Türkiye'den askeri destek isteyeceklerini duyurdu.

UMH'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, hava üslerini yabancı devletlere açan Halife Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini açıkladı.

Başağa, başkent Tunus'ta basın toplantısında, darbeci general Halife Hafter'in ülkesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri üs verdiğini belirterek, Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup yabancı savaşçılar, Cancavid milisleri ve Çadlı isyancıların cephede beraber savaştığını söyledi.

Libya'nın "uluslararası tanınırlığa sahip meşru bir hükümetinin bulunduğunu, uluslararası toplum nezdinde de tek temsilcisinin bu hükümet olduğunu vurgulayan Başağa,"Türkiye, Tunus ve Cezayir'le iş birliği içinde halkımıza, güvenliğimize ve istikrarımıza hizmet eden bir ittifak içinde olacağız" ifadesini kullandı.

Başağa, BM himayesinde gerçekleşecek ve tüm Libyalıları kapsayacak bir girişimi de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.