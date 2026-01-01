Libya: Türkiye ile işbirliği en üst düzeyde

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Ankara'da düşen jete ilişkin yürütülen soruşturmada Libya ile Türk makamları arasında en üst düzeyde işbirliği olduğunu belirterek, bu zorlu süreçte ülkesi ve halkının yanında duran Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Şuhubi, başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde, Libya askeri heyetini taşıyan jetin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın son durumu hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, jetin düştüğü bilgisi gelir gelmez Başbakan Abdulhamid Dibyebe'nin süreci doğrudan takip ettiğini ve ülkedeki ilgili makamlara Türk makamlarıyla tam koordinasyon içinde çalışmaları talimatı verdiğini aktardı.

REKLAM

Türkiye'de jetin düşmesinden itibaren alınan tedbirleri anlatan Şuhubi, soruşturmanın uluslararası teknik heyetlerin katılımıyla devam ettiğini, bir sonuca ulaşılır ulaşılmaz soruşturma neticesini kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde işbirliği var

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, basın toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.