Spor Toto 1. Lig'de liderliğini sürdüren ve Süper Lig'e tekrar yükselmek için mücadelesine devam eden MKE Ankaragücü'nün görünmeyen kahramanları olarak tesislerdeki kadın çalışanlar ön plana çıkıyor.

Çalışmalarını Beştepe Tesisleri'nde yapan sarı-lacivertli ekipte futbolcular sahaya çıkmadan, arkalarındaki ekip onları antrenmana ve maçlara hazırlıyor.

Başkan Faruk Koca'nın özel kalemi Hediye Kanter, psikolog Zeynep Yıldız, diyetisyen Hatice Özlem Akka, aşçı yardımcısı Şahibe Şahin, temizlik görevlileri Semra Aktaş ve Rüveyda Bal, bu isimlerden sadece birkaçı.

Sarı-lacivertli kulüpte kadın çalışanların çok olması dikkati çekerken, futbolcular ve teknik heyetle olan aile ilişkisi de gözlerden kaçmıyor.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın özel kalemi Hediye Kanter, sarı-lacivertli kulüpte çalışmanın büyük bir ayrıcalık oluğunu anlatarak, "Bu kulüpte olmak çok gurur verici. Başkanımız gerçekten kadın erkek hiç ayırt etmez. Herkese aynı değeri gösterir. Sporcularımız evlatlarımız gibi. Burası bizim evimiz gibi. Bu sene kenetlendik ve Süper Lig'e geliyoruz." dedi.

PSİKOLOG VE DİYETİSYEN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Kulübün başarılı geçen sezonunda takım psikoloğu ve diyetisyenin büyük payı bulunuyor.

Psikolog Zeynep Yıldız, futbolcularla haftalık değerlendirme yaparken, maç içindeki konsantrasyondan, yaşanan birçok soruna kadar, özel görüşmelerde onlara yardımcı oluyor.

Antrenman sırasında bile sürekli futbolcuların yanında bulunan Yıldız, "Burada bizleri gerçekten bu ailenin parçası gibi hissettiren çok büyük bir ekip var. Biz burada kendi iş sınırlarımız içinde rahat hareket edebiliyoruz. Ankaragücü'nde olmak bizim için konfor alanı. İş ortamından ziyade ev ortamı gibi. Biz bu ekibin içindeyiz. Hep beraber başarıya katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım diyetisyeni Hatice Özlem Akka, yağ ölçümünden kilo kontrolüne, günlük alacakları gıdaya kadar futbolcuların sürekli yanında bulunuyor.

Yemekhane ile antrenman sahası arasında mekik dokuyan Akka, şunları kaydetti:

"5 sezondur Ankaragücü'nde çalışıyorum. Bu kulübün parçası olmak çok güzel. Futbolun içinde olmak benim hayalimdi ve bunu gerçekleştiriyorum. Kadınlar olarak futbolun içinde olmak ayrı bir gurur. Futbolcuların ne yiyip içtiklerini, her şeylerini takip ediyorum. Burada kadın personel olarak çalışmak da büyük bir ayrıcalık. Genel olarak erkeklerin egemen olduğu bir yerdir futbol. Ekibin bir parçası olduğumuzu burada bize hissettiriyorlar."

EVLARLARINA YEMEK YAPAR GİBİ HAZIRLIYOR

Tesisin aşçı yardımcısı Şahibe Şahin, bütün futbolcularla evladı gibi ilgileniyor.

Sporculara anne şefkatiyle yaklaşan Şahin, "Burada olmaktan çok mutluyum. Futbolcularımızı çok seviyorum. İnşallah şampiyon olacaklar. Çok dua ediyorum. Yemeklerini, salatalarını en iyi şekilde yaparak onları ağırlamaya çalışıyorum. Maneviyatı çok yüksek bir spor kulübü. Sporcularımızın hepsini evladım gibi çok seviyorum" diye konuştu.

TEMİZLİKÇİ ABLALARIN DUASI

Futbolcuların hijyenik bir ortamda çalışmalarını sağlamada en önemli görev temizlik hizmeti sunan personele düşüyor.

Odaların temizliğini üstlenen görevlilerden Semra Aktaş ve Rüveyda Bal, futbolcuları kardeşleri gibi seviyor.

Semra Aktaş, işini çok sevdiğini belirterek, "Hepsi kardeşim gibi. Onların steril bir ortamda dinlenmesini sağlamak beni mutlu ediyor. Bütün futbolcular çok anlayışlı. Hepsi mütevazı, iyi insanlar. Her maça giderken onları dualarla uğurluyor, arkalarından su döküyoruz. Dualarımız hep onlarla." şeklinde konuştu.

Rüveyda Bal ise "Başkanımızdan, hocalarımızdan, futbolcularımızdan çok memnunuz. Bu sene şampiyon olacağız. Onlar bizim evlatlarımız gibi, hepsinden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

KOCA: KADININ OLMADIĞI YERDE BİRÇOK ŞEY EKSİK

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sarı-lacivertli camianın arkasında ciddi bir kadın gücünün olduğunu dile getirdi.

Sezon sonuna kadar bütün kadın taraftarlara iç saha maçlarının ücretsiz olduğunu hatırlatan Koca, "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Camiamızda, Ankaragücü'nün itici gücü olan, perde arkasında ciddi bir kadın personel katkısının bulunduğunu belirtmek isterim. Onların bizde emeği çok. Kadının olmadığı yerde birçok şey eksik demektir. Özellikle Ankaragücü taraftarı kadınlarımızı statlarda daha da çok görmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Erdem Özgenç ise "Onlar bizim arkamızda muhakkak itici bir güç. Yaradılışlarından dolayı bu özellikleri var. Onların bu özel gününü kutluyorum." diyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.