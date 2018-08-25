Lille - Guingamp düellosu

Lille ve Guingamp, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Lille, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guingamp, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 135 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lille kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Guingamp sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Lille önceki hafta St Etienne mücadelesinde 5-0 yenildi.
Guingamp, Toulouse karşılaşmaında 2-1 yenildi.
Lille, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.
Guingamp ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guingamp, 1 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ