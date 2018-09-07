Limerick - Dundalk maçı heyecanı

İrlanda FAI Kupası Çeyrek Final maçında Limerick ile Dundalk, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Limerick son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Dundalk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 264 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Limerick kazanırsa 10.00, beraberlik çıkarsa 5.50, Dundalk sahadan galip ayrılırsa 1.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.
Limerick son haftadaki Dundalk müsabasında 0-1 yenildi.
Dundalk ise Limerick maçında 0-1 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ