Limonlu su içmenin faydaları! Limonlu su içmek neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler?
Gün içinde enerji ihtiyacının giderilmesi için su tüketimi oldukça önemlidir. Günlük olarak tüketilen bu enerji kaynağı meyve ve sebzelerle zenginleştirilir. Bu meyvelerden biri de limondur. Limon C ve B vitamini, mineraller bakımından oldukça zengindir. Limonlu su içmenin faydaları! Limonlu su içmek neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.
Gerek kokusu ve tadı gerekse içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde pek çok hastalıkta tercih edilen limon, antiseptik özelliği sayesinde hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynar. Turunçgiller ailesine dâhil olan bu meyve, soğuk ve grip gibi rahatsızlıklarda fayda sağlar. Limonlu su içmek neye iyi gelir? Limonlu su içmenin faydaları ve zararları nelerdir? Aç karnına limonlu su içilir mi? Limonlu su içmek zayıflatır mı? Limonlu su içmenin faydaları İbrahim Saraçoğlu. İşte, merak edilen detaylar.
Limonlu Su İçmek Neye İyi Gelir?
Yaşamsal faaliyetlerin sürdürebilirliği için su tüketimi elzemdir. Herkes günlük ortalama 2.5 - 3 litre kadar su tüketmelidir. Su tüketimini kolaylaştırmak için meyve ve sebzelerden yararlanılabilir. Özellikle gerek antioksidan etkisi gerekse serinletici lezzetiyle limon suyunu içme suyuna doğrudan ekleyerek limonlu su elde edilebilir. Limonlu su tüketimi şekerli ve gazlı içecek tüketiminin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca içerdiği c vitamini sayesinde vücuttaki kolajen sentezine de yardımcı olur. Kansızlığı önler; bağışıklığı destekler. Limonun içinde bulunan sitrat böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olmaktadır. Romatizmal rahatsızlıklar üzerinde de etkili olan limon, özellikle kadınlar arasında cilt ve saç bakımı için tercih edilir.
Limonlu Su İçmenin Faydaları
Günlük hayatta ve sofralarda sıklıkla kullanılan limonun kendisi kadar su ile karıştırılıp içilmesi de oldukça faydalıdır. İşte, limon suyunun faydaları:
Limonlu Su İçmenin Zararları
Tüketilen dozu iyi belirlemek kar ve zarar oranını açıkça ortaya çıkarmaktadır. Unutulmamalıdır ki her şeyin fazlası zarardır. Bu zarar limonlu su tüketimi için de geçerlidir. Aşırıya kaçarsanız bazı risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Aç Karnına Limonlu Su İçilir Mi?
Limonlu su ödemi atmada oldukça önemli bir role sahiptir. Bu nedenle sabahları aç karnına içilen su hem vücuttaki toksinleri arındırmaya hem de ödemin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca sabahları içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Yemeklerden önce tüketilen limonlu su romatizma ağrılarının giderilmesinde önemli etkiye sahiptir. Ayrıca aç karnına tüketilen limonlu su ağız içindeki bakterileri parçalayarak diş sağlığına önemli katkı sağlar.
Limonlu Su İçmek Zayıflatır Mı?
Kalıcı kilo vermenin tek çözümü yağ kaybı sağlamaktır. Bu noktada kilo verme ihtiyacı içerisinde olanlar kapsamlı bir araştırma içerisine kendini bulmaktadır. Limonlu su da bu araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Limonlu su içmenin tek başına zayıflatma etkisi vardır diyemeyiz ancak yardımcı olur. Sabah aç karnına tüketilen limonlu su yağ yakımını destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştırır. Peki, limonlu su nasıl hazırlanır?
Bir miktar suyun içerisine limonları dilimleyerek ya da tercihen sıkarak limonlu suyunuzu hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre bir kaç dal maydanoz ve bir salatalık da ekleyebilirsiniz. Maydanoz ve salatalık ödem atmanızı hızlandırır. Dilerseniz çubuk tarçın ekleyerek de tokluk hissini yakalayabilirsiniz. Bir kaç tutam nane hoş koku ve tat katacaktır. Bir parça kök zencefil eklemek de bağışıklığınızı güçlendirecektir.
Limonlu Su İçmenin Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Çağımızın en büyük sorunlarından birini obezite oluşturuyor. Aldığımız kiloları vermek için bizi zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bu noktada yardımcı yollara başvuramaya gerek duyuyoruz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bu kür ile ideal kilonuza kavuşmak artık hayal olmaktan çıkacak. Kür sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo vereceksiniz. İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun zayıflatan limon kürü tarifi:
Gerekli Malzemeler
15-16 adet maydanoz
1 adet limon
1 bardak su
Yapılışı
Öncelikli olarak limon suyunu, klorsuz suyu ve maydanozları sapları ile beraber blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı sabahları aç karnına, yemeğe oturmadan önce 10-15 dakika kadar önce tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak bu kürü uygulayın ve daha sonra 3-4 gün mola verip bir 15 gün daha uygulayın.