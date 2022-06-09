Limonun duyulmamış faydaları 0:00 / 0:00

Birçok tarifin ana maddesi olan limon kendine soflarımızda geniş bir yer açar. C vitamini bakımından oldukça zengin olan limonun bağışık güçlendirici özelliği olduğunu herkes bilir. Peki, Limonun Duyulmamış Faydaları arasında anemi ve astıma karşı koruma sağladığını biliyor muydunuz? İşte, Limonun Sağlığa Faydaları ve Zararları Neler? bu yazımızda bulabilirsiniz.

Limonun Faydaları

C vitamini açısından zengin olan limon doğal antibiyotiktir.

Solunum yolları hastalıklarına iyi gelir.

Vücut direncini arttırarak bağışıklığımızı güçlendirir.

Tümörin oluşmasına ve kansere yakalanma riskimizi düşürür.

İçinde potasyum vardır ve potasyum sayesinde hücrelerin düzgün çalışmasını sağlar.

Limon kabuğunun antiseptik özelliği vardır.

Karaciğerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Saç sağlığını korur. Kepek ve yağlanma problemi olanlar için bir çözüm olarak maske şeklinde kullanmak faydalıdır.

Cilt problemlerine iyi gelir.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Hazımsızlığa iyi gelir, mideyi rahatlatır.

İskemik inme riskini azaltır.

Hesperidin antioksidan özelliği vardır. Serbest radikallerle mücadele eden limon düzenli tüketildiğinde mide, cilt, pankreas, akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatır.

Limonun Zararları

Mide hastalığı olanlara tüketilmesi tavsiye edilmez. Reflü ve ülser gibi rahatsızlıkları olanlara limon tüketmek tavsiye edilmez.

Yapısı asitli olduğu için fazla tüketilirse diş ve diş etine zarar verebilir.

Alerjen bir bünyeye sahipseniz tüketemeden önce dikkatli olmalısınız.

Böbrek ve safra kesesi problemi olanlar için tüketilmesi tavsiye edilmez.

Sıtma hastalığı tedavisi görenlerin tüketmemesi gerekir. Çünkü klorokin seviyesini düşürür.

Limonun Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Limonun Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da söylenmiştir. Limonlu su kürü tarifi diyet yapanlar için tavsiye edilir. 15-16 adet maydanozu, 1 adet limonu ve 1 bardak suyu blenderdan geçirerek 15 gün boyunca tüketemenizi İbrahim Saraçoğlu tavsiye ediyor.

Limon Yemek Zayıflatır Mı?

Metabolizmayı hızlanadırma özelliği olan limon aklımıza Limon Yemek Zayıflatır Mı? sorusunu getirir. 5 günlük bir limon diyeti uygularsanız fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Limon diyeti oldukça kolaydır. Öğünlerinizden önce bir bardak ılık suya limon koyarak bu diyeti uyguluyabilirsiniz.

Limon Hamilelikte Faydalı Mı?

Hamilelerin sıklıkla yaşadığı sabah bulantısı şikayetine iyi gelen limon bebeğin gelişimi içinde faydalıdır. Hamilelerin ortak şikayeti içinde ödem vardır. Ödem şişkinliğini vücuttan atmak için 1 bardak suya 1 kaşık limon suyu koyup içilirse şişkinliği azaltıcaktır.

Limonun Saça Faydaları

Kepek problemi olanlar için limon tavsiye edilir. Saç derisini temizlerken tıkanıklığı da gidermeye yardımcı olan Limonun Saça Faydaları yağlı saçlar içinde çözüm kaynağıdır. Ayrıca saç rengini doğal yollarla açmak isteyenler için önerilir. Saça limon sürüp güneşte beklerseniz saç renginin açıldığını fark edeceksiniz. Saçı besleyen ve parlatan limonu rahatlıkla bakım için kullanabilirsiniz.

Limonun Kalbe Faydaları

Kardiyovasküler rahatsızlığı olma ihtimali olanlar düzenli bir şekilde limon tüketirse hastalıklara yakalanma riskini azaltırlar. İçinde potasyum bulunan limon potasyum sayesinde kalbe ve kasların sağlıklı kalmasını sağlar.

Limonun pH Değeri

Bir maddenin asit veya alkali değerini anlamak için kullanılan ölçüye potansiyel potansiyel hidrojen denir. Kanı doğru bir pH değerinde tutmak önemlidir çünkü ufak değişimler bile sağlığımızı olumsuz etkiler. Limon suyunun pH değeri 2-3 arasında değişkenlik gösterir.