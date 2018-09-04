Lincoln City - Mansfield Town maçı istatistikleri

İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup H maçında Lincoln City ile Mansfield Town, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Lincoln City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mansfield Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 408 kodlu maçı oynayanlar; Lincoln City galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Mansfield Town galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Lincoln City son haftadaki Colchester United müsabasında 1-0 yenildi.

Mansfield Town ise Port Vale maçında 0-4 kazandı.

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