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        Haberler Dünyadan Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, ayrı yaşadığı eşi Kate Major'a şiddetten tutuklandı - magazin haberleri

        Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, ayrı yaşadığı eşi Kate Major'a şiddetten tutuklandı

        Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, boşanma aşamasında olduğu eşi Kate Major'a saldırı suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:53
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        Lindsay Lohan'ın babası tutuklandı
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        Ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, ayrı yaşadığı eşi Kate Major'a saldırdığı iddiasıyla tutuklandı. Ünlü oyuncunun 64 yaşındaki babasının, 42 yaşındaki Kate Major'ı sandalyeden düşürdüğü iddiasıyla Teksas'ta aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

        Kate Major, 21 Şubat Cuma günü doktor randevusundayken Michael Lohan'ı binanın otoparkında gördüğünü, kendisini takip ettiğinden endişelendiği için 911 no'lu acil yardım hattını aradığını söyledi.

        Kate Major

        Kate Major, polise, Michael Lohan'ın birkaç gün önce onu evlerinde sandalyeden attığını anlatırken, bir kadın polis de Kate'in vücudundaki morlukları tespit etti.

        Yetkililer, aynı günün ilerleyen saatlerinde Michael Lohan ile evinde temasa geçtiklerini, tutuklamaya direnmediğini belirtti. Devam eden aile içi şiddet suçlamasıyla karşı karşıya olan Lohan'ın kefalet bedelinin 30 bin dolar olduğu öğrenildi.

        Michael Lohan ile Kate Major, 2014'te evlendi. Kate'in boşanma davası açtığı 2018'den bu yana, ikili, ayrı yaşıyor. Kate, bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Landon ve Logan'ın da velayetini talep etti.

        Michael Lohan, 2011'de, o dönem kız arkadaşı olan Kate Major'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmış, mahkemeden dört ay şiddet rehalibitasyonu ve aile içi şiddete müdahale programına katılma kararı çıkmıştı

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        #Lindsay Lohan
        #Michael Lohan
        #Kate Major
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