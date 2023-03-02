Telefonun tasarımcılarından Ben Lyons, "Lionel sadece tüm zamanların en iyisi değil. Aynı zamanda bizim en sadık müşterilerimizden biri. Dünya Kupası finalinden sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye aldı. Her zamanki gibi özel tasarım saat istemediğini, isimlerin yazılı olduğu cep telefonlarının hazırlanmasını istediğini söyledi" dedi.