Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada şiddetli şekilde hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Devletlerin yanı sıra birçok ünlü isim ve sporcu da koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler alıyor. Barcelona'nın efsane futbolcusu Lionel Messi de koronavirüs salgını nedeniyle bağış yaparak sağlık çalışanlarına destek oldu.

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Marca'da yer alan habere göre Katalan ekibinin kaptanı Barselona ve Arjantin'de bulunan Clinic Hastanesine 1 milyon Euro'yu bulan bir bağış yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada Arjantinli yıldızın bağışının çeşitli medikal malzemeler satın alınması ve ilaç üretimi için gerçekleştiği belirtildi.

Daha önce Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola da Barselona'da bulunan bir hastaneye 1 milyon Euro bağışlamıştı. Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowksi de geçen günlerde eşiyle birlikte 1 milyon Euro'luk yardım yapmıştı. NBA'de Joel Embiid 500 bin dolar, çaylak oyuncu Zion Williamson ise 1 milyon dolar bağış yapmıştı.

Wolrdometers'ta yer alan bilgiye göre dünyada şimdiye kadar 417 bin 661 koronavirüs vakası tespit edildi, 18 bin 605 kişi ise hayatını kaybetti.