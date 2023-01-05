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Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin Instagram tarihinin en fazla beğenisini alan Dünya Kupası paylaşımındaki kupanın sahte olduğu öne sürüldü. İddialara göre; Arjantinli bir çiftin getirdiği kupa, oyuncuların imzalaması için sahaya gönderilmişti

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  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Arjantin kaptanı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini 36 yıl sonra zafere ulaştırdı. 35 yaşındaki oyuncu, kutlamalar sırasında Dünya Kupası'nı kaldırırken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. 
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Messi'nin bu resmi ise tarihi rekor kırdı. Daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru kıran fotoğraf 74 milyondan fazla beğeni aldı. 
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Goal'de yer alan habere göre; Messi, kaldırdığı kupanın 'fake' (sahte) olduğunu anlayamadı. 
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Arjantinli süperstar, önce orijinal kupayı kaldırdı ancak sadece birkaç dakika sonra kupa, geleneksel olarak FIFA yetkilileri tarafından sahadan çıkarıldı.
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Kupanın sahte olduğunu ise ona daha sonra Angel di Maria söyledi. Aslında Arjantinli bir çiftin getirdiği kupa, oyuncuların imzalaması için sahaya gönderilmişti...
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Çocuklarıyla birlikte maçı Katar'da takip eden Paula ve Manuel adlı bir çift, Dünya Kupası'nın kopyasını yaparken Messi'nin fotoğrafındaki kupanın da kendi yaptırdıkları 'replika kupa' olduğunu iddia etti.
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Arjantin gazetesi Clarin'e konuşan Paula şunları söyledi:

    "Dünya Kupası öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı. Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü. İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler. Oyuncu yakınları bana "Kupayı kaybettin" dediler."
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    "Eğlendik ama geri istedik. Bir kaç oyuncuya "Paredes'in elindeki kupa bizim" dedik. Sonunda Lautaro Martinez getirdi ve o da imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık. Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı."
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    EN FAZLA BEĞENİ ALAN FOTOĞRAF OLMUŞTU

    Lionel Messi'nin Arjantin'in Dünya Kupası zaferini kutlayan fotoğrafı ve mesajı sosyal medya platformu Instagram'da tüm zamanların en çok beğenilen paylaşımı oldu.
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Arjantin'e 36 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı getiren takımın kaptanı Messi'nin fotoğraflı paylaşımını 60 milyondan fazla kişi beğendi.
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Messi fotoğraflara eşlik eden mesajında, ailesine ve "Arjantin takımına inanan herkese" teşekkür ediyor.
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

    Arjantin Milli Takımı, Katar'da Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2, uzatmalarda 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup etmişti.
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı
  • Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

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