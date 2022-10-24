Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı kavgada, yoldan geçen öğrenci servis minibüsündeki Ömer Faruk Çınar (16) ile Sümeyye Yeten'in (16) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

ÖĞRENCİLERİN DE BULUNDUĞU 13 KİŞİYE İSABET ETTİ

Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti.