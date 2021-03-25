Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise sınavları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, lise 9, 10 ve 11. sınıf sınavları ne zaman? Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte "9, 10 ve 11. sınıf sınavları ne zaman?" sorusunun cevabı...

SON SINIFLAR HARİÇ SINAVLAR ERTLENDİ

MEB'den yapılan açıklamada, "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır." denildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

LİSE SON SINIFLARDA SON TARİH: 28 MAYIS

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.