Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

Litvanya: 55 - Türkiye: 67 | MAÇ SONUCU

Basketbol 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. hafta maçında Türkiye, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Litvanya'yı 67-55 yendi.

Litvanya: 55 - Türkiye: 67 | MAÇ SONUCU

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve Sırbistan ile Litvanya arasında oynanacak son maç öncesi grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Grup liderliği daha önce kesinleşen Sırbistan'ın gitmeyi garantilediği Avrupa Şampiyonası'na gruplarında ilk sırada yer alan takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi de vize alacak.

Elemelerde 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakaların ardından en iyi 5 grubun ikincisi belli olacak.

Karşılaşmaya 10-0'lık seriyle başlayan Türkiye, boş atışlardan yararlanamayan Litvanya önünde 7. dakikayı 15-6 üstün geçti. A Milli Takım, ilk çeyreği de 19-9 önde tamamladı.

İkinci periyoda Litvanya daha iyi başladı. Pota altından skor üreten yeşil-beyazlılar, 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 18-21. Türkiye, boyalı alanı iyi savunan Litvanya karşısında dış atışlara yöneldi ancak sayı bulmakta zorlandı. Yeşil-beyazlılar, 16. dakikada beraberliği yakaladı: 24-24. Toparlanan ve kısa oyuncularıyla basketler bulan ay-yıldızlı takım, 17. dakikayı 31-26 önde geçti. Türkiye, devreyi 33-29 üstün kapattı.

Ay-yıldızlı takım, ikinci yarıya pota altından bulduğu basketlerle etkili bir başlangıç yaptı. Türkiye, Pelin Bilgiç'in orta mesafeli basketiyle 25. dakikayı 42-33 önde bitirdi. Çeyreğin ortalarında oyunda tempo yükseldi. Skor üretmekte zorlanan Litvanya karşısında etkili olan A Milli Takım, 28. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 33-47. Savunmada ritmini bulan Türkiye, bu çeyrekte rakibine yalnızca 7 sayı şansı verdi. Milliler, final periyoduna 18 sayılık (36-54) avantajla gitti.

Son çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, 36. dakikayı 63-46 üstün geçti. Üstünlüğünü koruyan Türkiye karşılaşmayı 67-55 kazandı.

A Milli Takım'da Pelin Bilgiç 12, Olcay Çakır Turgut 11, Şerife Onar ve Gizem Yavuz 10'ar sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.

Litvanya'da ise Kamile Nacickaite 17, Giedre Labuckiene 15 sayı kaydetti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya),Steve Bittner (Almanya),Thomas Bissuel (Fransa)

Litvanya: Sulske 1, Nacickaite 17, Timofejeva, Petronyte 9, Miskiniene 2, Jocyte 8, Labuckiene 15, Zdaneviciute 3, Kazociunaite, Miknaite

Türkiye: Asena Yalçın 3, Pelin Bilgiç 12, Olcay Çakır Turgut 11, Tuğçe Canıtez 3, Holingsvorth 5, Bahar Çağlar Ökten 2, Şerife Onar 10, Sevgi Uzun 5, Gizem Yavuz 10, Gökşen Fitik, Melis Gülcan 2, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 9-19

Devre: 29-33

3. Periyot: 36-54

Diskalifiye: 33.14 Ceyhun Yıldızoğlu (Başantrenör) (Türkiye)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLBarcelona Anadolu Efes maçı ne zaman?
NBA'de Furkanlı 76ers'tan üst üste 4. galibiyet
BASKETBOL76ers'tan üst üste 4. galibiyet
Toronto Raptors, Fred VanVleet'in 54 sayısının yardımıyla kazandı
BASKETBOLVanVleet'in 54 sayısı galibiyeti getirdi
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi
BASKETBOLGruplar belirlendi
NBA'de Rockets, üç sayı rekoru kırdığı maçta Thunder'ı farklı yendi
BASKETBOLRockets rekor kırdığı maçta Thunder'ı yendi
NBA'de Jazz'ı Nuggets durdurdu
BASKETBOLJazz'ı Nuggets durdurdu
OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş Icrypex: 92 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLBeşiktaş Icrypex deplasmanda farklı
Galatasaray Basketbol Takımı'nda Daryl Macon ile yollar ayrıldı
BASKETBOLGalatasaray Basketbol'da ayrılık
Fenerbahçe Beko: 97 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 102
BASKETBOLFenerbahçe evinde yıkıldı
CSKA Moskova'da Milutinov sezonu kapattı, James takıma döndü
BASKETBOLMilutinov sezonu kapattı!