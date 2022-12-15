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Litvanya 8 HIMARS roket sistemi alımı için ABD ile anlaşma imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yükselen güvenlik kaygıları birçok ülkeyi savunma harcamalarını artırmaya yöneltirken, Baltık ülkelerinden Litvanya ABD'den yüksek teknolojili roket sistemi satın almak için anlaştı.

Litvanya 8 HIMARS roket sistemi alımı için ABD ile anlaşma imzaladı
AA / HABERTURK.COM

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinin ABD ile 8 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) alımı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Anusauskas, ABD Savunma Bakanlığı'nda mevkidaşı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Anusauskas, "ABD’den 8 adet HIMARS lancer almak üzere kontrat imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu, silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük bir adım. Bu yeni sistem, ülkemizin ulusal ve bölgesel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır." ifadesini kullandı.

Anusauskas, ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığını sürdürme kararını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pentagon, henüz kontratla ilgili resmi açıklama yapmadı.

ABD LİTVANYA'YA MİNNETTAR

Toplantıda açıklama yapan Austin de Rusya’nın Ukrayna’daki sivil altyapıları hedef aldığını belirterek ABD’nin ortakları ile Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

ABD’li bakan, Litvanya’nın Rusya’ya karşı Ukrayna’yı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu anladığını ve bundan dolayı da Baltık ülkesine minnettar olduğunu dile getirdi.

Austin, "ABD, Litvanya'da kalıcı olarak askeri varlığını sürdürme taahhüdüne bağlıdır." dedi.

Fotoğraf: AA

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