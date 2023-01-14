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Litvanya'dan Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattında patlama

Baltık ülkeleri Litvanya'dan Letonya'ya doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi

Litvanya'dan Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattında patlama
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AA

Litvanya'nın Pasvalys bölgesinde bulunan ve Letonya'ya doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama yaşandığı bildirildi.

AA'nın Baltık Haber Ajansı'na (BNS) dayandırdığı habere göre; doğalgaz boru hattındaki patlama sebebiyle 50 metre yüksekliğinde alevler oluştu. Patlama dolayısıyla bölgede çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin çalıştığı aktarıldı.

Söz konusu boru hattının Litvanya'nın kuzey kesimine ve Letonya'ya doğalgaz taşıdığı kaydedildi.

Letonya'nın İklim ve Enerji Bakanı Raimonds Cudars, Letonya'daki doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Cudars, sorunun çözülmesinin birkaç hafta süreceğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını anlatarak, ilk bilgilere göre teknik bir kazanın gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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