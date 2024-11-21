Litvanya'nın yeni başbakanı Gintautas Paluckas oldu

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Parlamento'da yapılan oylamada, 141 milletvekilinden 88'i lehte, 36'sı aleyhte oy kullandı.

Oylamada, 6 milletvekili de çekimser kaldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın aday gösterdiği LSDP'nin eski lideri Paluckas, Litvanya'nın yeni başbakanı oldu.

45 yaşındaki Paluckas'ın 15 gün içinde kabinesini kurması gerekiyor.