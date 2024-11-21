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        Haberler Dünya Litvanya'nın yeni başbakanı Gintautas Paluckas oldu - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Litvanya'nın yeni başbakanı Gintautas Paluckas oldu

        Litvanya'da Parlamento (Seimas), genel seçimi kazanan Sosyal Demokrat Partinin (LSDP) eski lideri Gintautas Paluckas'ın ülkenin yeni başbakanı olmasını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:15
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        Litvanya'nın yeni başbakanı belli oldu
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        Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Parlamento'da yapılan oylamada, 141 milletvekilinden 88'i lehte, 36'sı aleyhte oy kullandı.

        Oylamada, 6 milletvekili de çekimser kaldı.

        Buna göre, Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın aday gösterdiği LSDP'nin eski lideri Paluckas, Litvanya'nın yeni başbakanı oldu.

        45 yaşındaki Paluckas'ın 15 gün içinde kabinesini kurması gerekiyor.

        Paluckas, 2017-2021'de LSDP liderliği ve 2015-2019'da da Vilnius Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

        Litvanya'da iki tur süren parlamento seçimlerini muhalefetteki LSDP kazanmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #litvanya
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