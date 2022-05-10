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Haberler Dünya Son dakika: AB ülkesinden bir ilk! Ukrayna saldırısına 'soykırım' dedi
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Litvanya Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu oy birliğiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını 'soykırım' olarak tanıma kararı aldı.

Son dakika: AB ülkesinden bir ilk! Ukrayna saldırısına 'soykırım' dedi
AB ülkesinden bir ilk: Ukrayna saldırısına 'soykırım' dedi
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AA

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun (LRT) haberine göre, 128 lehte oyla kabul edilen kararda, Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediğine işaret edildi.

Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir." ifadeleri yer aldı.

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