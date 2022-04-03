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Haberler Dünya Litvanyanlı film yönetmeni Ukrayna'da öldürüldü
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Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’da öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de hayatını kaybetti.

Litvanyanlı film yönetmeni Ukrayna'da öldürüldü
Litvanyanlı film yönetmeni Ukrayna'da öldürüldü
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İHA

Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna'nın Rus saldırıları altındaki liman kenti Mariupol'de hayatını kaybetti.

Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius'da Ukrayna'da ki Rus saldırılarını belgelemek için bulunduğu Ukrayna'nın savaştan en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol kentinde hayatını kaybetti.

Rus film yönetmeni Vitaly Mansky, Litvanyalı yönetmenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Arkadaşımız Artdocfest katılımcımız, Litvanyalı belgesel yazarı Mantas Kvedaravicius, bugün Mariupol'da, elinde kamerayla, bu saçma savaşta öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Kvedaravicius, diğer çalışmalarının yanı sıra, 2016 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez gösterilen çatışma bölgesi belgeseli "Mariupolis" ile tanınıyordu.

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