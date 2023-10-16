Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Livermoryum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Livermoryum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır? Livermoryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Rusya'da üretilen, Amerika'daki Livermore adlı bilim laboratuvarından adını alan bir livermoryum, oldukça radyoaktif, yapay bir elementtir; doğada bulunmamaktadır. 2000 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü ve Kaliforniya Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir. Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır? Livermoryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oksijen grubu elementlerle benzer olduğu öngörülen livermoryum, süper ağır bir element olarak nükleer füzyon ürünüdür. Kalkojen grubundaki polonyum ile türdeş olarak özelliklerinin benzediği değerlendirilmektedir. Livermoryum nedir? Nerelerde kullanılır? Livermoryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Livermoryum Nedir?

        Görünüşü tam olarak bilinmeyen elementin, soluk gümüş veya grimsi beyaz bir renkte olması tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında katı bir zayıf metal olacağı öngörülüyor. Periyodik tablonun 16. Grup, 7. Periyot, P-Blok konumunda yer alır. Zayıf metaller element serisinde, süper ağır yani transaktinit elementlerden biri olarak karşımıza çıkar. Geçiş sonrası metal yani zayıf metaldir. Kimi değerlendirmelere göre ise metaloiddir. Çünkü periyodik tablodaki konumu ile yarı metal olarak sınıflandırılması ve metaloid polonyuma benzer özelliklere sahip olması beklenir. Periyodik tabloda oksijen grubu (kalkojen) elementleri arasında bulunmaktadır; en ağır kalkojen üyesidir.

        REKLAM

        Livermoryum Nerelerde Kullanılır?

        Şimdiye kadar sadece birkaç tane livermoriyum atomu üretilebildiğinden, bilimsel çalışma dışında kullanım alanına sahip değildir.

        Livermoryum Simgesi

        Element “Lv” simgesiyle gösterilmektedir. Yalnızca laboratuvar ortamında yapay olarak sentezlenebilir; doğada bulunmamaktadır. Tıpkı diğer sentetik elementler gibi elementin izotopları da oldukça kısa ömürlüdür. Şu ana kadar sentezlenen en kararlı izotopu olan Lv-293 izotopunun yarılanma ömrü yaklaşık 60 milisaniyedir.

        Livermoryum Sembolü

        Element periyodik tabloda “Lv” sembolüyle temsil edilmektedir. Livermoryumun canlılar üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktifliği sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir.

        Livermoryum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 7. periyodunun 16. grubunda yer alan elementin atom numarası 116'dır. Küriyum atomlarının kalsiyum atomlarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

        REKLAM

        Livermoryum Kullanım Alanları

        Şu anda araştırma alanında kullanılmaktadır; bunun dışında herhangi bir ticari kullanımı bulunmamaktadır.

        Livermoryum Özellikleri

        • Tahmini olarak erime noktası 364-507 derece, kaynama noktası 762-862 derecedir.
        • Atomik yarıçapı 183 pm, kovalent yarıçapı 162-166 pm olarak varsayılmaktadır.
        • Yerkabuğunda doğal olarak bulunamayan ancak laboratuvarda oluşturulabilen oldukça radyoaktif bir elementtir.
        • Livermorium'un oksijen, tellür ve kükürt gibi daha hafif homologlarla benzer özelliklere sahip olabileceği tahmin edilmektedir.
        • Şimdiye kadar sadece 35 tane atomu gözlemlenmiştir
        • Livermoryumun keşfedilmeden önce periyodik tabloda yer alan adı “ununhexium”, Yunanca “bir, bir, altı”, yani yan yana getirildiğinde “116” sayısının karşılığıdır.
        • Atom kütle numaraları 290, 291, 292 ve 293 olan ve yarılanma ömürleri bilinen 4 izotopu bulunur.
        • Oksidasyon durumları “-2, +2, +4” olarak tahmin edilirken, +2 oksidasyon durumunda kararlı olacağı öngörülmektedir.
        • Lawrence Livermore Laboratuvarı ve Rusya’nın Dubna kentindeki nükleer laboratuvardan bilim adamlarının ortak çalışması ile livermoryum da dâhil olduğu 6 element keşfedilmiştir.
        • Rus bilim adamları, günler süren deney boyunca Küriyum-248 atomu ile Kalsiyum-48 atomunu reaksiyona soktu; 23 kentilyondan fazla kalsiyum iyonu kullanılmıştır. Livermoryumun nükleer özellikleri dışında hiçbir kimyasal özelliği, tüm izotoplarının yarı ömürlerinin kısa olması ve ayrıca üretiminin pahalı olması nedeniyle bugüne kadar araştırılmamıştır.
        • Kısa yarı ömre ve kararsız yapısı nedeniyle herhangi bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktifliği sebebiyle toksik olabileceği ve çevre için de tehdit oluşturabileceği öngörülmektedir.
        Meitneriyum nedir, nerelerde kullanılır?
        Meitneriyum nedir, nerelerde kullanılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!