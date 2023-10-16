Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır? Livermoryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Rusya'da üretilen, Amerika'daki Livermore adlı bilim laboratuvarından adını alan bir livermoryum, oldukça radyoaktif, yapay bir elementtir; doğada bulunmamaktadır. 2000 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü ve Kaliforniya Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir. Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır? Livermoryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Oksijen grubu elementlerle benzer olduğu öngörülen livermoryum, süper ağır bir element olarak nükleer füzyon ürünüdür. Kalkojen grubundaki polonyum ile türdeş olarak özelliklerinin benzediği değerlendirilmektedir. Livermoryum nedir? Nerelerde kullanılır? Livermoryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Livermoryum Nedir?

Görünüşü tam olarak bilinmeyen elementin, soluk gümüş veya grimsi beyaz bir renkte olması tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında katı bir zayıf metal olacağı öngörülüyor. Periyodik tablonun 16. Grup, 7. Periyot, P-Blok konumunda yer alır. Zayıf metaller element serisinde, süper ağır yani transaktinit elementlerden biri olarak karşımıza çıkar. Geçiş sonrası metal yani zayıf metaldir. Kimi değerlendirmelere göre ise metaloiddir. Çünkü periyodik tablodaki konumu ile yarı metal olarak sınıflandırılması ve metaloid polonyuma benzer özelliklere sahip olması beklenir. Periyodik tabloda oksijen grubu (kalkojen) elementleri arasında bulunmaktadır; en ağır kalkojen üyesidir.

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Livermoryum Nerelerde Kullanılır?

Şimdiye kadar sadece birkaç tane livermoriyum atomu üretilebildiğinden, bilimsel çalışma dışında kullanım alanına sahip değildir.

Livermoryum Simgesi

Element “Lv” simgesiyle gösterilmektedir. Yalnızca laboratuvar ortamında yapay olarak sentezlenebilir; doğada bulunmamaktadır. Tıpkı diğer sentetik elementler gibi elementin izotopları da oldukça kısa ömürlüdür. Şu ana kadar sentezlenen en kararlı izotopu olan Lv-293 izotopunun yarılanma ömrü yaklaşık 60 milisaniyedir.

Livermoryum Sembolü

Element periyodik tabloda “Lv” sembolüyle temsil edilmektedir. Livermoryumun canlılar üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktifliği sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir.

Livermoryum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 16. grubunda yer alan elementin atom numarası 116'dır. Küriyum atomlarının kalsiyum atomlarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

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Livermoryum Kullanım Alanları

Şu anda araştırma alanında kullanılmaktadır; bunun dışında herhangi bir ticari kullanımı bulunmamaktadır.

Livermoryum Özellikleri

Tahmini olarak erime noktası 364-507 derece, kaynama noktası 762-862 derecedir.

Atomik yarıçapı 183 pm, kovalent yarıçapı 162-166 pm olarak varsayılmaktadır.

Yerkabuğunda doğal olarak bulunamayan ancak laboratuvarda oluşturulabilen oldukça radyoaktif bir elementtir.

Livermorium'un oksijen, tellür ve kükürt gibi daha hafif homologlarla benzer özelliklere sahip olabileceği tahmin edilmektedir.

Şimdiye kadar sadece 35 tane atomu gözlemlenmiştir

Livermoryumun keşfedilmeden önce periyodik tabloda yer alan adı “ununhexium”, Yunanca “bir, bir, altı”, yani yan yana getirildiğinde “116” sayısının karşılığıdır.

Atom kütle numaraları 290, 291, 292 ve 293 olan ve yarılanma ömürleri bilinen 4 izotopu bulunur.

Oksidasyon durumları “-2, +2, +4” olarak tahmin edilirken, +2 oksidasyon durumunda kararlı olacağı öngörülmektedir.

Lawrence Livermore Laboratuvarı ve Rusya’nın Dubna kentindeki nükleer laboratuvardan bilim adamlarının ortak çalışması ile livermoryum da dâhil olduğu 6 element keşfedilmiştir.

Rus bilim adamları, günler süren deney boyunca Küriyum-248 atomu ile Kalsiyum-48 atomunu reaksiyona soktu; 23 kentilyondan fazla kalsiyum iyonu kullanılmıştır. Livermoryumun nükleer özellikleri dışında hiçbir kimyasal özelliği, tüm izotoplarının yarı ömürlerinin kısa olması ve ayrıca üretiminin pahalı olması nedeniyle bugüne kadar araştırılmamıştır.

Kısa yarı ömre ve kararsız yapısı nedeniyle herhangi bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktifliği sebebiyle toksik olabileceği ve çevre için de tehdit oluşturabileceği öngörülmektedir.

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