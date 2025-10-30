Liverpool: 0 - Crystal Palace: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti.
Giriş: 30.10.2025 - 09:18 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:18
Üst üste aldığı yenilgilerle kötü dönemden geçen son şampiyon Liverpool, sahasında Crystal Palace'a Ismaila Sarr (2) ve Yeremi Pino'nun golleriyle 3-0 yenilerek kupadan elendi.
Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı.
Kupadaki sonuçlar şöyle:
Swansea City-Manchester City: 1-3
Arsenal-Brighton Hove Albion: 2-0
Wolverhampton-Chelsea: 3-4
Newcastle United-Tottenham: 2-0
